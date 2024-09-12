Владімір Путін спускається з трапа літака в Улан-Баторі 2 вересня 2024 року

У четвер, 12 вересня міністерство закордонних справ України оголосило демарш монгольській стороні у зв’язку з візитом до країни російського президента Владіміра Путіна та небажання Монголії заарештувати його відповідно до Римського статуту. Про це повідомили у пресслужбі МЗС.

Демарш МЗС оголосило в ході зустрічі з гендиректоркою департаменту Європи та Африки МЗС Монголії Ганхуурай Баттунгалаг. Зазначається, що посадовиця прибула до Києва на запит української сторони.

«До монгольської сторони доведено глибоке розчарування України відмовою Монголії як країною-підписанткою Римського статуту виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт Путіна під час його перебування на території країни», – повідомили у пресслужбі МЗС.

У міністерстві підкреслили, що дії Монголії не залишаться без належної реакції України. Також в МЗС повідомили, що рішення Монголії буде враховане у подальшій політиці двосторонніх відносин країн, та впливатиме на позицію України щодо підтримки Монголії в міжнародних форматах. Водночас дипломати висловили сподівання, що Монголія «зробить дієві кроки» для відновлення дружніх відносин.

Нагадаємо, 30 серпня на тлі заяв ЗМІ про імовірний візит російського президента Україна закликала Монголію заарештувати Владіміра Путіна. У заяві міністерства закордонних справ України наголосили, що Владімір Путін є військовим злочинцем, який підозрюється у викраденні українських дітей.

Втім, Монголія, яка є підписантом Римського статуту з 2002 року та була зобов’язана заарештувати Путіна відповідно до ордера, виданого Міжнародним кримінальним судом, проігнорувала заклик України та урочисто прийняла російського президента 2 вересня. Тоді речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Монголія розділила відповідальність за воєнні злочини Путіна та пообіцяв, що Україна працюватиме з міжнародними партнерами, щоб гарантувати наслідки для Монголії.

У ЄС також прокоментували візит Путіна до Монголії – там повідомили, що Монголія має право розвивати відносини з іншими країнами «відповідно до власних інтересів» та не дали відповіді, яких заходів може вжити ЄС в разі відмови Монголії арештувати Путіна. Зазначимо, візит Путіна до Монголії став першим візитом до країни-учасниці Римського статуту МКС після того, як він видав ордер на арешт самопроголошеного президента Росії.