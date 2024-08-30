МЗС України закликало Монголію арештувати російського диктатора Владіміра Путіна

Міністерство закордонних справ України закликало Монголію арештувати самопроголошеного президента Росії Владіміра Путіна у разі його візиту до країни 3 вересня. Про це йдеться у повідомленні українського МЗС, опублікованому у п’ятницю, 30 серпня.

У заяві міністерства закордонних справ України наголошується, що Владімір Путін є військовим злочинцем. На його арешт за підозрою у викраденні українських дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер. Крім того, у МЗС зауважили, що Монголія є учасницею МКС та визнає його юрисдикцію.

«Викрадення українських дітей є лише одним із численних злочинів, за які Путін і решта військово-політичного керівництва РФ мають постати перед правосуддям. Ці особи винні в агресивній війні проти України, звірствах проти українського народу, вбивствах, зґвалтуваннях, пограбуваннях, обстрілах цивільної інфраструктури та геноциді. Закликаємо монгольську владу виконати обовʼязковий міжнародний ордер на арешт, та передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі», – йдеться у заяві українського МЗС.

Водночас за даними інформаційної агенції Bloomberg, яка посилається два своїх джерела, влада Монголії запевнила Владіміра Путіна, що не затримуватиме його за виданим ордером на арешт.

Крім того, речник Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив журналістам, що країни обговорювали ордер на арешт диктатора Владіміра Путіна, але «переживань немає».

«Немає переживань. [...] У нас такої проблеми немає [...] Зрозуміло, всі аспекти візиту ретельно готувались. У нас прекрасний діалог з нашими друзями з Монголії», – заявив Дмітрій Пєсков.

Владімір Путін має відвідати Монголію 3 вересня. Російський диктатор отримав запрошення від президента Монголії Ухнаагійна Хурелсуха. У разі його приїзду це буде перший візит Путіна до країни-учасниці Римського статуту МКС після того, як він видав ордер на арешт самопроголошеного президента РФ.

Нагадає, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна та російської так званої дитячої омбудсменки Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнному злочині – незаконній депортації українських дітей з окупованих територій України до Росії. 123 держави-члени МКС за Римським статутом мають заарештувати диктатора і передати його міжнародному правосуддю.