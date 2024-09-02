Владімір Путін прибув до Монголії 2 вересня

Речник міністерства закордонних справ України Георгій Тихий прокоментував рішення влади Монголії не арештовувати президента Росії Владіміра Путіна під час його візиту до країни. Він заявив, що Монголія розділила відповідальність за військові злочини Путіна, запросивши його та не виконавши арешт, передбачений Міжнародним кримінальним судом.

Владімір Путін прибув до Монголії у понеділок, 2 вересня. Його візит до країни став першим до держави-учасниці Римського статуту МКС з березня 2023 року – тоді суд видав ордер на його арешт, який зобов’язує країни-учасниці виконати його, якщо російський президент прибуде на їхню територію.

Втім, Монголія, яка затвердила Римський статут 2002 року, за даними Bloomberg, пообіцяла Владіміру Путіну, що не буде арештовувати його під час візиту. За словами речника Кремля Дмітрія Пєскова, проблеми з імовірним арештом Путіна «немає».

Речник українського МЗС Георгій Тихий різко розкритикував рішення Монголії та заявив, що уряд країни завдав важкого удару для МКС та міжнародної системи кримінального правосуддя.

«Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини. Ми працюватимемо з партнерами, щоб гарантувати, що це матиме наслідки для Улан-Батора», – написав Георгій Тихий в Х.

Нагадаємо, 30 серпня Україна закликала Монголію заарештувати Владіміра Путіна, якщо він приїде до країни. У заяві міністерства закордонних справ України наголосили, що Владімір Путін є військовим злочинцем, який підозрюється у викраденні українських дітей.

В ЄС також закликали країну арештувати Влідіміра Путіна. Втім, речниця Європейської комісії Набіла Массралі заявила, що Монголія має право розвивати відносини з іншими країнами «відповідно до власних інтересів» та не відповіла на запитання, яких заходів може вжити ЄС в разі відмови Монголії арештувати Путіна.