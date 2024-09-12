Радослав Сікорський та Андрій Садовий на Коновальця, 44, 12 вересня 2024 року

У четвер, 12 вересня, з робочим візитом до Львова приїхав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він відвідав зруйновані внаслідок російського обстрілу будинки на вулиці Коновальця у Львові та вшанував пам'ять загиблих. За словами Радослава Сікорського, Львівська міська рада має вибрати історичні кам'яниці, відбудову яких профінансує польський уряд. Міністр підтвердив всі попередні заяви Польщі про допомогу Львову.

«Я дякую меру Львова за можливість оглянути це місце. Цілий світ почув про долю родини, де батько бачив, як з-під руїн виносили тіло його дружини й трьох доньок. Росіяни цілились в цивільних, черговий воєнний злочин. І то не єдина така кам'яниця у Львові. Тих цілей є значно більше, ніж весь світ може переглянути публічно. Я б хотів, щоб сюди приїхали всі, хто сумнівається, що Україна потребує протиповітряної оборони й не може атакувати аеродроми, з яких стартують винищувачі й вбивають цивільних», – сказав міністр закордонних справ Польщі.

Радослав Сікорський у Львові, 12 вересня 2024 року. Фото ZAXID.NET

Він додав, що в одному з пошкоджених будинків на Коновальця мешкав громадянин Польщі. Він отримав поранення від уламків.

«Я хочу наголосити, що підтверджую всі наші обіцянки міністра Дональда Туска, що відновимо вибрані владою Львова кам'яниці й школи. Ми відбудуємо їх коштом Польщі на знак солідарності з Україною, яка героїчно обороняється. Я ще раз звертаюсь до світу, до НАТО, щоб прискорити військову допомогу Україні, зокрема ППО», – додав Радослав Сікорський.

Руйнування на вулиці Коновальця у Львові. Фото ZAXID.NET

Додамо, що у неділю, 8 вересня, руйнування у Львові оглянув урядовий уповноважений Польщі з відбудови України Павел Коваль.

Зазначимо, що росіяни 4 вересня завдали комбінованого удару по Львову. Внаслідок обстрілу загинули семеро людей. Під час сесії ЛМР 12 вересня заступник міського голови Андрій Москаленко повідомив, що руйнувань зазнали 189 будівель, з яких 19 – в критичному стані. Приблизні матеріальні збитки від обстрілу становлять 1 млрд грн. Щоб ліквідувати наслідки обстрілу, Львівська мерія запустила програму «Візьми будинок під опіку». З повним переліком компаній, які долучилися до відбудови, можна ознайомитись за посиланням.