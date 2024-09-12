Львівська міськрада прийняла на баланс укриття Львівського автовокзалу на вулиці Стрийській, 109

Львівська міськрада прийняла на баланс укриття Львівського автовокзалу на вулиці Стрийській, 109 та включила його в міську програму ремонту захисних споруд комунальної власності на 2022-2024 роки. Раніше ця споруда була у державній власності. Зараз укриття в занедбаному стані та непридатне для користування.

Як розповіли у четвер, 12 вересня, у львівській мерії, споруда цивільного захисту на вул. Стрийській, 109 збудована у 1978 році, має площу 129,9 м2 і може помістити 150 людей.

Раніше ця споруда була під опікою Фонду держмайна, однак у липні цього року мерія Львова, на прохання ФДМУ, прийняла на баланс це укриття. Коштом міської програми його відремонтують, щоб мешканці могли користуватися ним під час тривоги.

У Львові діє міська програма ремонту та облаштування захисних споруд на 2022-2024 роки, у межах якої місто відновлює великі укриття по різних районах, які десятки років були у занедбаному стані. Там повністю замінюють усі комунікації, встановлюють систему автоматичного відкриття дверей та облаштовують різні зони для комфортного перебування.

Перше таке укриття відремонтували торік на вулиці Городоцькій, що поблизу цирку, яке може помістити 300 людей, воно не діяло понад 60 років. Пізніше відновили укриття на вулиці Похилій, яке розраховане на 200 людей. Опісля відновили укриття на вулиці Теліги, якому понад 70 років і воно може помістити 110 людей, а також укриття на вулиці Каліча Гора (вхід з вул. Поповича), якому теж понад 70 років і воно може помістити понад 250 людей. Також планують відновити укриття на вул. Солодовій.