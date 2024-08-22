У Галицькому районі Львова відремонтували укриття, якому 70 років
Новини Львова від ZAXID.NET за 22 серпня
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У четвер, 22 серпня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Безпечні умови під час повітряної тривоги. У Галицькому районі Львова відремонтували ще одне укриття.
- У Львові демонтують літні майданчики, які будуть перекривати безбар’єрні доріжки на площі Ринок.
- Місія Вардізера в розпалі. Пів сотні пацієнтів з порушеннями зору отримають допомогу від провідного ізраїльського хірурга-офтальмолога.
- Лише 20% дітей-переселенців ходить до шкіл і садочків Львова. Мерія закликає батьків не позбавляти дітей можливості навчатися з однолітками.
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