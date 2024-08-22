Управління соцзахисту спільно з управлінням освіти Львова закликають переселенців віддавати своїх дітей у міські навчальні заклади і таким чином допомогти їм інтегруватись у середовище та здобути якісну освіту. Станом на зараз лише кожна п'ята дитина, яка зареєстрована і тимчасово проживає у Львові, ходить до школи чи дитячого садочка. Про це у четвер, 22 серпня, розповіли під час брифінгу керівники міських управлінь соціального захисту та освіти.

За даними управління соціального захисту, у Львові офіційно зареєстровані майже 98 тис. переселенців. Майже 23 тис. з них – це діти до 18 років. 6149 – це дошкільнята (0-5 років), 5317 – учні початкових класів (6-9 років), 7131 – школярі середніх класів (10-14 років); 4098 – учні старших класів (15-18 років).

Ці цифри можуть бути вищими, адже не усі переселенці стають на відповідний облік.

Станом на зараз у школах Львова навчається приблизно 3 200 дітей-ВПО і близько 800 відвідують садочки. Ймовірно, більшість дітей-переселенців продовжують навчатися дистанційно у своїх школах. Однак це негативно впливає на якість навчального процесу, розвиток комунікативних навичок у дитини тощо, переконані в управлінні освіти Львова. Там зазначають, що місця у садочках та школах є, тож батьки можуть звернутися до найближчого навчального закладу за місцем свого проживання.

«Це катастрофічна ситуація, з точки зору якості освіти. Я буду дуже відверто говорити. Тому що ми всі вже маємо дослідження, що довготривале онлайн навчання не дає того результату, який має бути. У Львові у школах є місця, приходьте, віддавайте дітей. Це важливо з двох міркувань: перше – це якість освіти, яка критично важлива, і друге – це соціалізація дітей», – заначив керівник управління освіти Львова Андрій Закалюк.

Щодо дітей, які проживають у міських прихистках, то статистика відвідування міських навчальних класів значно краща.

«Ми стимулюємо батьків, які мешкають у прихистках, віддавати дітей в наші дошкільні навчальні заклади та школи. Статистика в нас доволі хороша. Якщо брати дошкільні навчальні заклади, то 86% дітей відвідують садочки, якщо йдеться про шкільний вік, то це 75%. На це впливає робота соцпрацівників, які розказують наскільки важливо, щоб дитина інтегрувалася в громаду. В наших прихистках мешкає майже 300 дітей», – розповів керівник управління соціального захисту Львова Олексій Неділя.

Зазанчимо, львівські школярі розпочнуть новий навчальний рік 2024-2025 у вересні, які і всі школи в Україні. Таке рішення міська рада змушена прийняти через постанову Кабміну. Раніше міський штаб із підготовки до зими рекомендував львівським школам розпочати навчання 19 серпня через ризик відімкнення електроенергії.