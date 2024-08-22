У Львові продовжує діяти парафія Московського патріархату на вул. Антоновича, 100

Станом на серпень на Львівщині залишаються зареєстровані 17 громад УПЦ Московського патріархату, з яких 12 – діючі.

Як розповів голова Львівської ОВА Максим Козицький, від початку повномасштабного вторгнення Рoсії в Україну на Львівщині 37 релігійних громад зрекрися Московського патріархату. Зокрема, 24 громади перейшли у ПЦУ, а 13 – ліквідувалися за зверненням представників тих самих громад.

«На жаль, на Львівщині станом на сьогодні ще є зареєстровані релігійні громади, які підпорядковуються Мoсквi. Їх – 17. У цих спільнот є останній шанс вийти з-під підпорядкування патріарха Мocковського і перестати бути спільниками брехні. Сподіваюсь, що представники цих спільнот впродовж дев’яти місяців зроблять правильний вибір. Якщо ж ні, припинення діяльності відбудеться у судовому порядку», – зазначив очільник області.

У Львівській ОВА уточнили ZAXID.NET перелік 12 діючих громад Московського патріархату:

Львівський район

Релігійна громада УПЦ парафії Святої Трійці у м. Львів, вул. Антоновича, 100; Релігійна громада УПЦ парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Віднів.

Дрогобицький район

Релігійна громада УПЦ парафії Різдва Пресвятої Богородиці у селі Бистриця.

Самбірський район

Релігійна громада УПЦ Святих Мучеників Кіпріана і Іустини у селі Присліп (колишній Турківський район); Релігійна громада УПЦ селі Явора (колишній Турківський район).

Стрийський район

Релігійна громада УПЦ парафії Святого Іоана Хрестителя у місті Жидачів; Релігійна громада УПЦ парафії Ікони Божої Матері у місті Миколаїв; Релігійна громада УПЦ Воскресіння Христового у місті Стрию, вул. Сковороди, 6/5.

Червоноградський район

Релігійна громада УПЦ Покрови Пресвятої Богородиці в м. Червонограді; Релігійна громада УПЦ Покрови Пресвятої Богородиці у місті Радехові, вул. Миру, 30; Релігійна громада УПЦ Святителя Миколая Чудотворця у місті Соснівці, вул. Грушевського, 16/28.

Яворівський район

Релігійна громада УПЦ парафії Воздвиження Христового у селі Старява (колишній Мостиський район).

Ще п’ять парафій Московського патріархату на Львівщині, які зареєстровані, але не діють:

Львівський район

Релігійна громада УПЦ парафії Святої Ольги у місті Львів, вул. Івасюка, 11/1.

Самбірський район

Релігійна громада УПЦ парафії Богоявлення Господнього у с. Бабина; Релігійна громада УПЦ у с. Торчиновичі.

Стрийський район

Релігійна громада УПЦ парафії Архистратига Михаїла у с. Повергів.

Яворівський район

Релігійна громада УПЦ парафії Св. вмч Димитрія Солунського у м. Яворів.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада прийняла законопроєкт щодо заборони діяльності на території України релігійних організацій, пов’язаних з Росією. Рішення підтримало 265 нардепів.