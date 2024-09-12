Через благодійний забіг центр Львова перекриють для руху транспорту
Новини Львова від ZAXID.NET за 12 вересня
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У четвер, 12 вересня, у програмі «Новини Львова від ZAXID.NET» дивіться:
- Наслідки ворожої атаки. Минулотижневі російські обстріли Львова завдали збитків щонайменше на один млрд грн.
- Укриття автовокзалу на вулиці Стрийській відремонтують. Занедбану споруду із державної власності місто прийняло на баланс.
- Пільги для аптек. У Львові аптеки, які виготовляють ліки за рецептами, платитимуть лише 25% вартості оренди приміщень.
- «Run the World. Львівська десятка». У неділю у місті відбудеться масовий забіг, будуть зміни у русі транспорту.
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