Момент підписання однєї з угод між Україною та Індією

У п’ятницю, 23 серпня, Україна підписала з Індією чотири угоди про співпрацю. Угоди уклали під час першого за час незалежності України візиту прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді, повідомив президент Володимир Зеленський.

«В нашій присутності підписали чотири документи між Україною та Індією: медична сфера, співпраця в аграрній сфері, гуманітарні відносини, культура. Підготовлена і спільна заява за підсумками візиту – щодо розбудови стратегічного партнерства, торгівлі між нашими країнами та продовження військово-технічної співпраці», – повідомив президент.

Володимир Зеленський додав, що Індія підтримує державний суверенітет та територіальну цілісність України. Він підкреслив, що всі країни світу мають поважати Статут ООН.

«Є також домовленості щодо інших напрямів співпраці, зокрема й військово-технічної. Готуємо і ще важливі перемовини», – зазначив Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Що передбачають укладені між Україною та Індією угоди

Чотири документи, підписані 23 серпня, передбачають розширення співпраці у низці галузей, зокрема:

Угода щодо сільського господарства та харчової промисловості – покликана розширити співробітництво, створити сприятливі умови для ринкових відносин та зміцнити продовольчу безпеку України та Індії;

Меморандум про індійську гуманітарну грантову допомогу – передбачає розширення економічної й технічної співпраці між країнами, окреслює рамки для надання грантової допомоги Україні для реалізації проєктів розвитку громад, зокрема щодо відбудови та відновлення;

Програма культурного співробітництва – передбачає взаємодію та налагодження культурних зв’язків протягом 2024-2028 років між українськими та індійськими закладами культури та проведення спільних культурно-мистецьких заходів;

Меморандум про лікарські стандарти – має на меті сприяти розвитку інтересів у фармацевтиці та запобігати обігу неякісних та підроблених лікарських засобів на ринках України та Індії;

Нагадаємо, вранці 23 серпня до України вперше за час її незалежності прибув прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді, який 8 серпня, у день російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним. Під час візиту до Києва Нарендра Моді спільно з Володимиром Зеленським вшанував пам’ять вбитих росіянами дітей.

Сам Моді 22 серпня написав, що його візит до України має на меті обговорити мирне завершення я російсько-української війни. Він додав, що Індія підтримує діалог і дипломатію для якнайшвидшого відновлення миру та стабільності.