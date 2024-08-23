Володимир Зеленський та Нерендра Моді вшанували пам'ять загиблих дітей на експозиції «Мартиролог» у Києві

Президент Володимир Зеленський у межах зустрічі з індійським прем'єром Нарендрою Моді у Києві вшанували пам’ять загиблих, унаслідок збройної російської агресії дітей. Відео глава держави опублікував у своєму Telegram-каналі 23 серпня.

«Разом із прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді вшанували пам’ять дітей, життя яких забрала російська агресія. Діти кожної країни заслуговують на безпеку. Ми повинні зробити її можливою», – написав Зеленський.

Володимир Зеленський та Нарендра Моді відвідали мартиролог пам'яті неповнолітніх жертв російської окупаційної армії. Виставка розміщена у Національному музеї історії України у Другій світовій війні.

«Конфлікт особливо руйнівно впливає на маленьких дітей. Моє серце звертається до сімей дітей, які втратили життя, і я молюся, щоб вони знайшли сили пережити своє горе», – написав у Х (Twitter) Моді.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що станом на 21 серпня більше ніж 2092 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 570 дітей загинули та щонайменше 1522 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій – 578;

Харківській – 409;

Дніпропетровській – 165;

Херсонській – 170;

Київській – 133;

Запорізькій – 130.

Зазначимо, уранці 23 серпня низка ЗМІ повідомила про візит прем’єр-міністра Індії Нарендри Моді до Києва. Це перший його візит в Україну за понад 30 років дипломатичних відносин. Напередодні Моді написав, що головною метою візиту є обговорення мирного завершення російсько-української війни. Він додав, що Індія підтримує діалог і дипломатію для якнайшвидшого відновлення миру та стабільності.

22 серпня прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді мав зустріч у Варшаві з польським колегою Дональдом Туском та президентом Анджеєм Дудою. BBC писало, що причиною візиту Моді до Європи може бути налагодження зв’язків із західними країнами, зокрема в оборонній та економічній галузях.

8 липня, в день російської атаки на київську дитячу лікарню «Охматдит», премʼєр-міністр Індії зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві. Як повідомляє «Українська правда», тоді Моді закликав Путіна припинити війну в Україні та заявив, що рішення не може бути знайдено на полі бою. У відповідь президент України розкритикував зустріч Моді з російським диктатором, назвавши її «руйнівним ударом по мирних зусиллях». Після цього Індія викликала українського посла, щоб обговорити слова Володимира Зеленського.