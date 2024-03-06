За підсумками минулого року Індія посіла перше місце з морського імпорту нафти з Росії

Через нові санкції США проти Росії Індія, яка є одним із найбільших покупців російської нафти, відмовилася укладати низку нових контрактів з «Роснєфтю». Про це у середу, 6 березня, пише Bloomberg.

Як йдеться в матеріалі видання, державні нафтопереробні заводи Індії змушені шукати інших постачальників. Зокрема, найбільший державний нафтопереробний завод Indian Oil Corp., швидше за все, скоротить кількість сирої нафти, отриманої за так званими строковими поставками, тоді як Bharat Petroleum Corp. і Hindustan Petroleum Corp вирішили не брати зобов’язань щодо отримання контрактної нафти наступного фінансового року.

Повідомляється, що три нафтопереробні заводи вели переговори з російським ПАТ «Роснефть» про забезпечення близько 500 тис. барелів на день, що еквівалентно третині щоденного імпорту Індії, щоб спробувати зменшити залежність від одноразових закупівель, які часто можуть бути дорожчими. Однак нещодавно запроваджені санкції США проти Росії не дозволили росіянам укласти довгострокові контракти з найбільшими індійськими нафтопереробними заводами.

Bloomberg зазначає, що Росія все ще залишається найбільшим постачальником до Індії, але є ознаки того, що індійські заводи намагатимуться купувати більше нафти в інших постачальників, включаючи Саудівську Аравію чи держав з Близького Сходу та Західної Африки, хоч і вартість таких контрактів буде дорожча, ніж російська нафта.

Зазначимо, що за підсумками минулого року Індія посіла перше місце з морського імпорту нафти з Росії. Лише з січня до травня минулого року Москва збільшила постачання нафти до Індії до 37 млн т: це приблизно в 11 разів більше, ніж за той же період 2022 року. На піку в травні 2023 року постачання сягало 2,15 млн барелів на добу, перевищуючи довоєнні показника майже в 30 разів. Загалом у 2023 році Росія продала Індії сировину нафти на рекордну суму – 37 млрд доларів.