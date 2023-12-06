Понад 11 млрд доларів щорічно «випаровуються» між моментом, коли нафта покине Росію, до моменту, коли вона досягне покупців

Щомісячний дохід Росії від експорту нафти зараз більший, ніж до повномасштабного вторгнення в Україну. Як пише Bloomberg, у жовтні 2023 року чисті доходи від російської нафти досягли 11,3 млрд доларів, що становить 31% від загального доходу російського бюджету за місяць, що є рекордом з травня 2022 року.

Як йдеться у матеріалі видання, ліміт ціни на російську морську нафту в 60 доларів за барель, що на 24 долари нижче середньоринкової ціни за останні 12 місяців, сприяв розвитку прибуткового бізнесу для десятків торговців і судноплавних компаній. Їх важко відстежити. Згідно з торговими даними, зібраними журналістами, з моменту, коли нафта залишає Росію, до моменту, коли вона досягає покупців, випаровується близько 11 млрд доларів на рік.

Цього року близько 45% російської нафти перевезли за допомогою «тіньового флоту». Поки західні регулятори не знайдуть можливості обмежити його дію, тіньовий експорт російської нафти буде лише збільшуватися. Попри попередні ознаки того, що Захід намагається зірвати обхідні шляхи Росії, влада Греції стверджує, що вона безсила запобігти цій таємній судноплавній діяльності, що відбувається недалеко від узбережжя країни. Також видання вказує, що зростаюча значущість тіньового флоту РФ очевидна, цього року через нього перевезено близько 45% російської нафти.

Тіньовий флот, який складається з внутрішніх і «тіньових» власників суден, перевіз понад 70% російської нафти протягом перших девʼяти місяців 2023 року, що дозволило Москві зберегти контроль над своїм експортом і поступово підвищувати ціни.

За даними індійської митниці, цього року російська нафта коштувала в середньому 72 долари за барель до моменту потрапляння до Індії, що на 12 доларів вище ніж ціни на експорт у Росії. Дані Argus Media, які використовуються для інформування про політику G7, демонструють подібний розрив з березня. Враховуючи, що цього року Росія експортувала майже 3,5 млн барелів нафти на день, це означає, що близько 11 млрд йде на те, що можна назвати розподілом поставок. Майже всі вони проходять через анонімних торговців або невідомі транспортні компанії.

Нагадаємо, у листопаді США запровадили санкції проти російських компаній і ліберійських танкерів, що перевозили нафту з Росії. А 1 грудня – проти трьох компаній і трьох нафтових танкерів, які перевозили російську нафту вище цінової межі в 60 доларів за барель. Санкції стосувалися двох компаній з ОАЕ та одної – з Ліберії.