У 2023 році Росія продала Індії сировину нафти на рекордну суму – 37 млрд доларів. За даними CNN, потім цю нафту у вигляді нафтопродуктів експортували до США на суму понад 1 млрд доларів. Цю інформацію CNN надав Центр досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Продажі російської сирої нафти до Індії не підлягають санкціям і є цілком законними. Втім, дослідження судноплавних маршрутів, проведене експертами, показує, що такий великий обсяг постачання може бути пов’язаний із тіньовим флотом танкерів із сирою нафтою, спеціально створених Росією, щоб маскувати, з ким і як торгує.

Раніше у лютому 2024 року CNN зафіксувало частину складної торгівлі біля грецького порту Гітіо. Два нафтоналивні танкери (великий і трохи менший) стояли поруч один з одним, що передбачає передачу сирої нафти між суднами, іноді з метою приховати її походження та кінцевий пункт призначення. Обидва вирушили з Росії тижнями раніше. Один належить індійській компанії, яку звинувачують у причетності до порушень санкцій, а інший раніше належав особі, на яку поширювалися окремі санкції США, згідно з інформацією компанії з моніторингу судноплавства Pole Star Global.

«Перекази (іноді) здійснюються законно, але вони також використовуються як незаконна тактика, щоб уникнути санкцій», – сказав Девід Танненбаум з Pole Star Global.

Щотижня у Лаконській затоці Греції, проміжній точці на шляху до Суецького каналу та азіатських ринків, відбуваються десятки подібних перевезень.

Загалом протягом 2023 року було здійснено 588 прямих рейсів нафтових танкерів з Росії до Індії. Але деякий трафік між двома країнами є більш складним. Pole Star Global виявили понад 200 рейсів з кораблями з Росії, які виконували пересадку в Лаконській затоці на інше судно, яке йшло до Індії. Тіньовий флот дозволив Росії створити структуру паралельного судноплавства, яка може уникати санкцій США, завдяки сотням танкерів непрозорої власності та складним маршрутам. У 2023 році цей флот зріс до 1800 суден.

Куплена Індією російська нафта перетворюється на нафтопродукти, які везуть в США та інші країни. За даними CREA (Центр досліджень енергетики та чистого повітря), найбільшим покупцем таких нафтопродуктів стали США, які в 2023 заплатили за них понад 1 млрд доларів.

За словами економіста американського аналітичного центру Reserch and Development (RAND) Говарда Шаца, у 2023 році Федеральні доходи Росії зросли до рекордних 320 мільярдів доларів та, ймовірно, зростатимуть і надалі. Приблизно третину цих грошей Росія витратила на війну проти України. Ще більше планують вкласти у війну в 2024 році.