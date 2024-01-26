Танкери транспортують нафту сорту Sokol

Біля південнокорейського порту Йосу кілька тижнів стоять 14 танкерів із російською сировиною нафти сорту Sokol. Вони не можуть розвантажитись та продати нафту через санкції США та проблеми із оплатою. Про це у п’ятницю, 26 січня, повідомило Reuters із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у танкерах, що стоять біля узбережжя Південної Кореї обсяг нафти, що відповідає 45-денному видобутку з «Сахаліна-1», що в середньому становить 220 000 барелів на день.

«Сахалін-1» був однією з перших пострадянських угод в Росії, укладених у межах угоди про розподіл продукції. Коли Exxon Mobil пішов у 2022 році, виробництво впало майже до нуля і відтоді повністю не відновилося.

«Труднощі з продажем сорту Sokol є однією з найбільш серйозних проблем, з якими зіткнулася Москва після введення санкцій Заходом, і одним із найсерйозніших перебоїв у експорті російської нафти за два роки», – йдеться у повідомленні.

Минулого року США ввели санкції проти кількох суден і компаній, які займалися транспортуванням Sokol. У Вашингтоні заявили, санкції мають зменшити доходи до бюджету Росії, тим самим зменшити витрати Росії на оборонну промисловість.