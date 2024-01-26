Наразі в Україні налічується 132 станції мережі АЗС Shell у 20 областях України

Вищий антикорупційний суд відмовив Міністерству юстиції України у стягненні в дохід держави 49% «ТОВ Альянс Холдинг», що пов’язане із російським бізнесменом Едуардом Худайнатовим та керує мережею автозаправних станцій Shell в Україні. Про це у п’ятницю, 26 січня, повідомила директорка департаменту санкційної політики Міністерства юстиції Інна Богатих.

За словами Інни Багатих, Едуард Худайнатов – один із найближчих довірених осіб Владіміра Путіна, залучений в економічні сектори Росії, які продукують значні доходи бюджету агресора.

У позові Міністерства юстиції йшлося про стягнення 49% частки у статутному капіталі ТОВ «Альянс Холдинг» та 100% частки у статутному капіталі ТОВ «НК «Альянс-Україна». Суд дозволив тільки стягнути 100% частки у капіталі ТОВ «НК «Альянс-Україна».

«Після початку повномасштабного вторгнення материнська компанія (Нідерланди) збільшила статутний капітал, розмивши частку Худайнатова у ТОВ "Альянс Холдинг" до 2,56%. Були отримані відповідні дозволи місцевих уповноважених органів», – зазначила Інна Богатих.

За словами Інни Богатої, Міністерство юстиції не погоджується із рішенням ВАКС та готує апеляцію.

До слова, наразі в Україні налічується 132 станції мережі АЗС Shell у 20 областях України. У компанії працює близько 1500 людей.

За даними НАЗК, Едуард Худайнатов – власник «Незалежної нафтогазової компанії» (НОК, ВАТ «Нафтогазхолдинг»), яка є однією з найбільших російських приватних компаній і одна з провідних нафтовидобувних компаній, що здійснює пошук, розвідку і розробку родовищ нафти і газу, переробку нафти, а також видобуток і збут нафтопродуктів. Едуард Худайнатов є провідним бізнесменом, який працює в секторах економіки, що забезпечують суттєве джерело доходів для уряду Російської Федерації.