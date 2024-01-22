Загальна вартість арештованих активів В’ячеслава Богуслава становить близько 1 млрд грн

Міністерство юстиції України повідомило про те, що подало позов до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) щодо стягнення в дохід держави активів екс-президента АТ «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслава та колишнього топ-менеджера компанії Петра Кононенка. Про це у понеділок, 22 січня, повідомила прес-служба міністерства.

«22 січня 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», до Богуслаєва В’ячеслава Олександровича та Кононенка Петра Івановича», – йдеться опублікованому повідомленні.

Як пояснили у відомстві, Мін’юст просить стягнути з цих осіб понад 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок), корпоративні права більш ніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК «Мотор-Гарант», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ТОВ «Вертольоти МСБ», 2 000 000 шт. простих іменних акцій емітента акціонерного товариства «Мотор-Банк», їх частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма «Жекон»», а також гроші на рахунках в АТ «ПУМБ» та АТ «Мотор-Банк», майнові права, зокрема на торговельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.

Нагадаємо, що колишнього президента «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва затримала контррозвідка СБУ у жовтні 2022 року. Тоді ж на його майно було накладено арешт. Загальна вартість арештованих активів за підрахунками СБУ становить близько 1 млрд грн.

Слідство заявляє, що посадовці діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для російської армії. Через транснаціональні канали вони налагодили незаконного постачання оптових партій авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

28 березня 2023 року СБУ оголосило нову підозру Богуслаєву – в блокуванні постачання бойового гелікоптера для ГУР Міноборони у квітні 2022 року.

10 травня 2023 року В'ячеслав Богуслаєв написав заяву голові Офісу президента Андрію Єрмаку з проханням включити його у список обміну з Росією. Богуслаєв написав заяву російською, дописавши, що він пенсіонер та інвалід першої групи.