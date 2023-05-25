Майном володіє компанія, яка належить сину Богуслаєва

Родина колишнього президента компанії «Мотор Січ» та проросійського пособника В'ячеслава Богуслаєва має ще нерухомість у Франції. Загальна сума майна на курортному Лазуровому узбережжі становить приблизно 800 тис. євро, або понад 30 млн грн, повідомили у четвер, 25 травня, розслідувачі «Схем».

За даними журналістів, що син В'ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв є бенефіціаром однієї з компаній у Франції. На цю компанію зареєстрована нерухомість на Лазуровому узбережжі.

«Журналісти встановили, що Олександр Богуслаєв разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком володіє фірмою SCI Saint Petr. На цю фірму записана квартира, підвал, паркомісце і гараж у житловому комплексі Parc Saint Paul у Валлорісі (французький регіон Прованс-Альпи-Лазуровий берег). Вартість майна оцінюється в 800 000 євро», – повідомили у «Схемах».

Зазначається, що син В'ячеслава Богуслаєва також мав посаду в «Мотор Січі» – він був заступником голови наглядової ради компанії. Спільно з Шинкаренком Богуслаєв зареєстрував будинок на бульварі Едуарда Восьмого у Ніцці вартістю 1,62 млн євро.

Журналісти зазначають, що син В'ячеслава Богуслаєва є бенефіціаром низки французьких компаній, на які також зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі. Квартири, парковки та інші нерухомість оцінюється приблизно у 250 млн грн.

Нагадаємо, 10 травня В'ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють за чотирма статтями ККУ, пов'язаними з проросійською діяльністю, написав заяву Андрію Єрмаку з проханням включити його у список обміну з Росією. Богуслаєв написав заяву російською, дописавши, що він пенсіонер та інвалід першої групи.