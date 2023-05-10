Звернення щодо обміну Богуслаєв написав російською мовою

Колишній президент компанії «Мотор Січ» та екс-нардеп В’ячеслав Богуслаєв попросив в Офісу Президента обміняти його в Росію. Відповідну заяву він написав голові ОП Андрію Єрмаку, повідомили журналісти «Схем» у середу, 10 травня.

Проросійський підприємець написав заяву на обмін 20 березня 2023 року, про що свідчить супровідний лист його адвоката. Зазначається, що звернувся до Єрмака він російською.

«Прошу додати мене у список на обмін з Російською Федерацією», – звернувся колишній президент «Мотор Січ».

Заява Богуслаєва до Андрія Єрмака

Документ засвідчує, що В'ячеслав Богуслаєв також додав примітку, де зазначає, що він пенсіонер та інвалід першої групи. За словами представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрія Юсова, чи можливо обміняти Богуслаєва, коментувати поки не варто.

«Україна і надалі буде застосовувати всі доступні інструменти для того, щоб повертати наших військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб від держави-агресора. Але що стосується конкретних кейсів та прізвищ, ми можемо коментувати це лише за результатами», – заявив він.

Нагадаємо, В'ячеславу Богуслаєву, якого затримали у жовтні 2022 року, оголосили підозри за чотирма статтями ККУ:

пособництво державі-агресору;

сприяння діяльності терористичної організації;

колабораціонізм;

та протидію ЗСУ.

Останню підозру Богуслаєву оголосили 28 березня, коли Офіс Генпрокурора опублікував докази того, що екс-президент «Мотор Січ» наказав вивести з ладу вертольоти для ЗСУ, які домовилися купити в компанії. Підлеглі посадовця зняли лопоті з вертольотів, щоб ними не скористалися українські військовослужбовці.