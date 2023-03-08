Богуслаєва арештували невдовзі після затримання

Журналісти програми «Схеми» ввечері в середу, 8 березня, опублікували записи телефонних розмов на той час президента «Мотор Січі» В’ячеслава Богуслаєва, які він вів з представниками російського військово-промислового комплексу під час повномасштабної війни.

На записах Богуслаєв – екс-народний депутат України з російським паспортом висловлює своїм російським співрозмовникам побажання, щоб президент Росії Владімір Путін довів намір окупації України до кінця, нарікає на ракетні обстріли Запоріжжя через те, що вони зачепили очолюваний ним авіаційний завод, обурюється мародерством з боку окупантів, але водночас продовжує домовлятись з російськими бізнес-партнерами про таємне постачання до Росії двигунів для військових гелікоптерів через треті країни – зокрема, через Китай. Ці записи журналісти отримали від джерел у правоохоронних органах, проаналізували та співставили з подіями того часу, а також додатково верифікували їх за допомогою експертизи Національного центру медіаекспертиз в США.

Згідно з аудіозаписами, 17 березня 2022 року Богуслаєв, на той час президент «Мотор Січі», скаржився російському генерал-полковнику у відставці Анатолію Сітнову на обстріли запорізького авіаційного підприємства армією РФ. Сітнов – голова ради директорів московської компанії «Двигуни "Володимир Клімов – Мотор Січ», що здавна займається ремонтом двигунів українського виробництва "Мотор Січ", зокрема для російських військових.

«Били вже вдруге по нас, бл***. Так що все це балачки, що мирне населення не треба чіпати. Все це ху***. Зараз ремонтую будівлю, вікна, приміщення, бл***. "Дякую" друзям передай там всім», – казав Богуслаєв, розповідаючи про приліт по його підприємству російської ракети «Іскандер-М».

З цією ж скаргою президент «Мотор Січі» телефонував Петру Кононенку, який на момент розмови обіймав посаду члена ради директорів «Мотор Січі». Нині Кононенко керує російським підприємством «Борисфен» – співзасновником якого є «Мотор Січ» – що займається ремонтом та обслуговуванням авіадвигунів. Богуслаєв просив Кононенка розповісти про обстріли, зокрема, командувачу протиповітряної оборони сухопутних військ Росії Алєксандру Лєонову. Згодом Кононенко відреагував: «Нехай Вʼячеслав Олександрович не переживає. Ми його бережемо, як око. Щоб людей зберіг».

Також у березні 2022 року, судячи з записів, Богуслаєв скаржився своїм російським контактам на те, що військові армії РФ розграбували сільгоспобладнання та зерно, яке зберігалось на його підприємстві «Айленд» на Херсонщині. Також він розповідав, що росіяни розграбували дев’ятий причал Бердянського порту, який також належав Богуслаєву. Факт грабежу росіянами в Бердянському порту підтверджують, зокрема, супутникові знімки.

«Ні сіяти, ні орати не можу. Ні, це ху*** повна. Треба про це не боятися говорити. Не по телевізору. Це ганьба, бл***, щоб я по телевізору ще говорив. А шепнути, сказати, що припиніть, бл***, щоб по армії пройшли чутки, що так не можна вчиняти. Народ обурюється. Народ же чекав визволителів, а прийшли, бл***, окупанти», – нарікав Богуслаєв у розмові з Сітновим.

Його російський співрозмовник спершу казав, що росіяни не можуть грабувати, а потім зазначав, що «війна є війна».

На записах у серпні 2022 року Богуслаєв обговорював таємний план для реалізації схеми постачання двигунів до Росії через Китай зі своїм підлеглим – начальником департаменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства Олегом Дзюбою, якого нині українське офіційне слідство також підозрює у роботі на країну-агресора.

Китайська компанія, йдеться у розслідуванні, – це, ймовірно, China Taly Aviation Technologies (CTAT) Corp., якій у квітні 2022-го року "Мотор Січ" відправляла запчастини для капітального ремонту декількох типів авіадвигунів. І ця компанія з Китаю давно співпрацює з «Ростехом».

Після 24 лютого, судячи з записів, Богуслаєв волів свій інтерес до російського ринку приховати, звертають увагу у розслідуванні журналісти.

Зокрема, у розмові з Павлом Касаєм, директором з маркетингу та торгівлі «Мотор Січі» та керівником дочірньої компанії цієї корпорації "Вертольоти МСБ", Богуслаєв обговорював проблему постачання українських двигунів, а саме так званої «9-ки» – моделі, яка встановлена на ударному російському гелікоптері Ка-52. Декілька таких бортів були збиті українськими силами під час повномасштабної війни.

«Ми маємо маркування змінити, я казав вам про це. Щоб не було "МС". Просто номер – і все», – наполягав Богуслаєв.

23 жовтня Служба безпеки України повідомила про затримання президента АТ «Мотор Січ» В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у «колабораційній діяльності» та «пособництві державі-агресору». Це затримання відбулося в рамках кримінального провадження щодо незаконного постачання з боку «Мотор Січ» товарів військового призначення для російської штурмової авіації.

За даними слідства, посадовці «Мотор Січ» діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації «Ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії.