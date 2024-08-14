Джо Байден назвав ситуацію на Курщині дилемою для Путіна

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вперше прокоментував наступ українських сил на Курську область Росії. Він назвав події на Курщині справжньою дилемою для президента Росії Владіміра Путіна, повідомило у вівторок, 13 серпня, Reuters із посиланням на вечірню заяву Байдена.

Під час брифінгу з журналістами в Новому Орлеані, Джо Байден повідомив, що протягом останнього тижня його інформували про дії України кожні чотири-п’ять годин. Вперше коментуючи події на Курщині, Байден заявив, що такий розвиток подій став несподіваним для Путіна.

«Це створює справжню дилему для Путіна», – сказав Джо Байден.

Зазначимо, раніше у Держдепі США повідомили, що тримають контакт з Україною щодо наступу на Курщині. За словами речника Держдепу Меттью Міллера, рішення, як проводити свої операції, Україна ухвалює сама.

Що відбувається у Курській області

Нагадаємо, 6 серпня у мережі почали з’являтися повідомлення та відео нібито з українськими військовослужбовцями, які штурмують населені пункти у Курській області. До 12 серпня українська влада офіційно не коментувала операцію на Курщині – головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Сили оборони тримають під контролем приблизно 1000 км² території Росії.

13 серпня президент Володимир Зеленський повідомив про 74 населені пункти Курської області, які перебувають під контролем України. Серед них – прикордонне місто Суджа. Президент додав, що під час боїв у Курській області вдалося захопити в полон сотні російських солдатів.