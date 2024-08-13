Протягом 13 серпня українські війська взяли під свій контроль ще 40 км2 території Курської області

Збройні сили України контролюють 74 населені пункти у Курській області Росії. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у доповіді президенту Володимиру Зеленському у вівторок, 13 серпня.

«Постійно на зв’язку з Головкомом Олександром Сирським: доповіді щодо фронту та нашої операції в Курській області. Попри складні, інтенсивні бої, просування наших сил на Курщині триває, обмінний фонд для нашої держави поповнюється», – розповів президент та опублікував відповідне відео розмови з главкомом ЗСУ.

Олександр Сирський розповів, що протягом 13 серпня українські війська взяли під свій контроль ще 40 км2 території Курської області. Він також додав, що на території, яку наразі контролюють Сили оборони України, проводять перевірки та стабілізаційні заходи. Також триває розробка гуманітарних рішень для цих територій.

Нагадаємо, що раніше речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. У такий спосіб вона захищає українських громадян, яких обстрілюють російські військові з території регіону.

Георгій Тихий зауважив, що з початку літа росіяни завдали понад дві тисячі ударів по районах Сумської області з реактивних систем залпового вогню, ствольної артилерії, мінометів, дронів, а також керованими авіабомбами й ракетами. Оскільки Україна не може бити по РФ далекобійною зброєю, то доводиться в інший спосіб позбавлятися російських військових контингентів, які постійно атакують Україну.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що Україна контролює близько 1000 км² території Росії. Детальніше про те, що відбувається у Курській області Росії – читайте у нашому матеріалі.