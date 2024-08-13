Міністерство закордонних справ України заявило, що наша держава не прагне забирати територію Курської області Росії. Натомість метою операції ЗСУ є захист життів українців. Про це інформує «Суспільне» у вівторок, 13 серпня, з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого.

«Україна не зацікавлена тому, щоб забрати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей», – пояснив він.

За словами Тихого, окупанти обстрілюють Сумщину з Курської області. Зокрема, лише від початку літа було зафіксовано понад дві тисячі ударів із РСЗВ, ствольної артилерії, мінометів, дронів, керованих авіабомб та ракет.

З огляду на неможливість завдавати далекобійних ударів по території РФ, для України існує нагальна потреба звільняти прикордонні території від російських військових, які завдають ударів по Україні. Відтак ухвалене рішення щодо проведення на цій території операцій під егідою ЗСУ. Зокрема, операція на Курщині допомагає фронту, оскільки у цій ситуації Росія не має можливості перекидати додаткові підрозділи на Донеччину та має ускладнену логістику.

Речник відзначив, що ЗСУ є цивілізованою європейською військовою силою, яка повністю дотримується законів і звичаїв ведення війни, міжнародного гуманітарного права.

«Ціллю Сил оборони України є лише військові сили і військові контингенти. Це дуже важливо. І мета цієї операції – це збереження життів наших людей та захист території України від російських ударів», – сказав речник.

Він також звернув увагу на дані, що в Москві дуже занепокоєні тим, що операція Сил оборони відбувається без якихось порушень міжнародного гуманітарного права, бо саме це росіяни хотіли бачити і використовувати у пропаганді. А тому є обґрунтовані підозри й побоювання, що такі інциденти Росія може спробувати створити, тобто, сфабрикувати, зокрема, створити такі підроблені інциденти, у тому числі з можливими переодяганнями в уніформу українських військових російських військових.

Георгій Тихий наголосив, що Україна «досягає відповідних цілей у Курській області та буде продовжувати це робити». Росія принесла війну на територію України, тому справедливо, що вона повернеться на її територію. Тож чим швидше росіяни погодяться на справедливий мир, тим швидше припиняться рейди на російську територію.

«А поки Путін цю війну продовжує, він буде отримувати від України такі відповіді. Це абсолютно легітимні дії України, зокрема в рамках реалізації права на самозахист», – підсумував Тихий.

Нагадаємо, що у понеділок, 12 серпня, президент Володимир Зеленський та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вперше підтвердили, що ЗСУ проводять операцію у Курській області Росії. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що Україна контролює близько 1000 км² території Росії. Детальніше про те, що відбувається у Курській області Росії – читайте у нашому матеріалі.