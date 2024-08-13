Полонені російські військові

За час операції Збройних сил України у Курській області Росії вже сотні військових російської армії здалися в полон. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 13 серпня.

За його словами, ЗСУ поповнюють обмінний фонд, а всім військовополоненим гарантується гуманне ставлення. Президент також висловив переконання, що більше російської військової присутності буде знищено у прикордонні, то ближче буде мир для України та справжня безпека.

«Російська держава повинна відповідати за те, що вона наробила. І вона відповідає», – зазначив він.

відео Офісу президента

Попри операцію в Курській області, військове та політичне керівництво зберігає увагу до всіх фронтових напрямків. Глава держави також обговорив з міністром оборони Рустемом Умєровим, представниками Верховної Ради та своїм Офісом виплати для всіх захисників і захисниць, які виконують бойові завдання на території Росії.

«Окремо обговорив із міністром оборони Умєровим, представниками Верховної Ради та Офісом, щоб для наших воїнів – для всіх захисників і захисниць, які виконують бойові завдання на території держави-агресора, – були гарантовано й швидко забезпечені всі виплати, премії та інші речі, які передбачені для фронту», – додав він.

Зазначимо, що раніше, сьогодні, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що українські військові продовжують операцію на території Курської області РФ і за добу просунулися на окремих напрямках від одного до трьох кілометрів. За його словами, під контролем України перебуває 74 населені пункти у Курській області РФ.

12 серпня президент Володимир Зеленський і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вперше підтвердили проведення ЗСУ наступальної операції в Курській області Росії. На засіданні Ставки Сирський повідомив, що під контролем ЗСУ перебуває близько тисячі квадратних кілометрів території Російської Федерації.