Єнс Столтенберґ розповів про результати засідання Ради «НАТО-Україна» 28 серпня

Північноатлантичний альянс вирішив збільшити військову допомогу Україні після масованої російської ракетної атаки на Україну 26 серпня. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ за результатами зустрічі послів Ради «НАТО-Україна» 28 серпня, пише «Голос Америки».

Столтенберґ відзначив, що Україна щоденно перехоплює російські ракети, рятуючи незліченну кількість життів. І цю здатність необхідно підтримувати збільшенням постачань військової допомоги.

«Після останнього російського нападу члени Альянсу сьогодні знову підтвердили, що посилять військову допомогу Україні. Ми повинні продовжувати забезпечувати Україну технікою та боєприпасами, необхідними для захисту від вторгнення Росії. Це життєво важливо для здатності України продовжувати боротьбу», – сказав генсек.

Міністр оборони України Рустем Умеров розповів, що долучився в режимі відеоконференції до засідання Ради «НАТО-Україна», де проінформував союзників про поточну ситуацію на полі бою та першочергові потреби щодо озброєння.

«Обговорили подальші плани щодо поставок систем ППО та ракет до них. Нам потрібно посилювати нашу протиповітряну оборону. Також ми продовжуємо консультації, зокрема й у двосторонніх форматах, щодо створення щита протиповітряної оборони – так званого поясу безпеки над західними регіонами держави», – поділився міністр оборони. Він також підкреслив, що усе більше союзників України підтримують зняття обмежень для використання далекобійної зброї для самооборони України в рамках міжнародного права.

За словами прессекретарки НАТО Фари Дахлаллах, засідання ради відбувалось на рівні послів. У підсумковій заяві після зустрічі Ради «НАТО-Україна» члени альянсу «рішуче засудили невибіркові удари Росії по українській інфраструктурі та підтвердили свою відданість подальшому зміцненню оборони України».

«Союзники НАТО надали суттєву підтримку протиповітряній обороні України, і вони віддані подальшому зміцненню оборони України», – зазначила речниця Альянсу.

Нагадаємо, 28 серпня на прохання Києва відбулося засідання Ради «НАТО-Україна». Це сталось після масованої атаки на Україну 26 серпня, коли Росія випустила щонайменше 127 ракет і 109 ударних дронів Shahed. Тоді, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, постраждали 15 областей. Були зафіксовані пошкодження низки об'єктів енергетики, також частково уражена Київська ГЕС. Жертвами російської атаки стали семеро людей, ще 47 – постраждали, у тому числі четверо дітей.