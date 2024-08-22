За словами Кирала Буданова, для атаки по Підмосков'ю було використано близько 50 безпілотників

У ніч на 21 серпня бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили дронову атаку на центр радіотехнічної розвідки, аеропорт під Москвою та російську авіабазу в Ростовській області. Про це начальник ГУР МО Кирило Буданов розповів у коментарі виданню «The War Zone» 21 серпня.

Окрім атаки на центр радіозв’язку, ГУР також завдало ударів з безпілотників по московському аеропорту «Остаф’єво» в Москві та авіабазі «Міллерово» в Ростовській області. Загалом було використано близько 50 безпілотників, повідомив Буданов. Рівень пошкоджень для російської сторони наразі перевіряється.

The War Zone повідомляє, що аеропорт «Остаф'єво», слугує багатьом цілям Міністерства оборони Росії, але у 2018 році там було збудовано пару масивних круглих антенних решіток, які передають стратегічні сигнали та/або комунікаційні місії. Також можливо, що замість нього був уражений інший центр радіотехнічної розвідки в аеропорту або поблизу нього, або в Московській області загалом.

Видання також зазначає, що останні дані, зібрані системою пожежної інформації NASA, свідчать про відсутність пожеж і в «Остаф'єво», і в «Міллерово». Згодом керівник української розвідки заявив, що аеропорт «Остаф'єво» «був оманливою мішенню». За словами Буданова, це летовище призначене для транспортної авіації. А центр радіотехнічної розвідки розташований у Подільському районі Москви, додав він, приблизно за вісім кілометрів на південь від аеродрому.

Буданов також розповів, що атака дронів 16 серпня на російський аеродром «Саваслєйка» в Нижньогородській області призвела до знищення перехоплювача МіГ-31 Foxhound, що є носієм аеробалістичних ракет «Кинджал», і двох транспортних літаків Іл-76 Candid.

Як повідомляв ZAXID.NET, 21 серпня російська влада заявила про одну з наймасштабніших атак безпілотників на Москву. Під час нальоту безпілотників у московських аеропортах «Внуково», «Домодєдово» та «Жуковський» запроваджували тимчасові обмеження для безпеки польотів, а на запасні аеродроми відправили вісім літаків.

Згодом російське міноборони повідомило, що протягом ночі російські сили ППО нібито знищили 45 безпілотників: 11 – над Московською областю, 23 – над Брянською, шість – над Бєлгородською, три – над Калузькою, два – над Курською. Однак у міністерстві не коментували атаки на Орловську область і Ростовську область. В оборонному відомстві не уточнили інформацію про об’єкти, які зазнали руйнувань чи ушкоджень.