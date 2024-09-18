У Тверській області Росії в ніч на 18 вересня невідомий безпілотник влучив у склад боєприпасів, населення частково евакуюють. Про це повідомляють російські Telegram-канали, зокрема Baza та Astra.

Цієї ночі, 18 вересня, у Торопці Тверської області Росії пролунали вибухи. Росіяни повідомили, що в районі працювала ППО, атака БПЛА була нібито націлена на склад боєприпасів. Губернатор області Ігор Руденя розпорядився частково евакуювати населення.

«ППО відбиває масову атаку БПЛА у Торопці, вирішено частково евакуювати населення з території, де веде боротьбу ППО й гасять пожежу, повідомляє керівництво Тверської області», – йдеться у повідомленні.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що у місті розташований склад ракетно-артилерійського управління Росії.

«Демілітаризовано склад 107 Головного ракетно-артилерійського управління у РФ На цьому складі могло зберігатися близько 30 тонн боєприпасів», – зазначив він.

Відзначимо, що Торопець розташований на заході Тверської області за приблизно 460 км від українського кордону. В місті розташована військова частина, яку вже щонайменше двічі атакували дрони, зокрема, 29 червня та 5 травня.

Міністерство оборони Росії повідомило, що ППО цієї ночі нібито знищила 54 безпілотники:

27 – над Курською областю,

16 – над Брянською,

7 – над Смоленською,

3 – над Білгородською,

1 – над Орловською.

Вибухи у Росії

У ніч на 5 вересня місто Новоросійськ у Краснодарському краї РФ атакували безекіпажні катери.

Вранці понеділка, 2 серпня, у російському Бєлгороді та області пролунала серія вибухів. За словами губернатора регіону В’ячеслава Гладкова, внаслідок атаки у регіоні виникло кілька пожеж.

У ніч на суботу, 24 серпня, Воронезьку область Росії вчергове атакували невідомі безпілотники. В результаті атаки зайнялася пожежа та сталася детонація «вибухонебезпечних об’єктів».