У Бєлгороді зафіксували щонайменше два влучання

Вранці понеділка, 2 серпня, у російському Бєлгородє та області пролунала серія вибухів. За словами губернатора регіону В’ячеслава Гладкова, внаслідок атаки у регіоні виникло кілька пожеж.

Повітряну тривогу у Бєлгородській області оголосили о 05:52. Вже через 40 хвилин губернатор В’ячеслав Гладков прозвітував, що в області працювала російська ППО. Втім, у Бєлгородє зафіксували щонайменше два влучання.

«Над Бєлгородом та Бєлгородскім районом спрацювала наша система ППО. У місті Бєлгород є прямі влучання в один соціальний та один комерційний об'єкт», – написав В’ячеслав Гладков.

Крім того, за словами Гладкова, внаслідок вибухів Бєлгородє у двох приватних будинках вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. Також внаслідок атаки у селищі Дубовоє виникли пожежі у двох будинках та спалахнули чотири автомобілі, ще один будинок загорівся у селищі Майскій.

«Співробітники МНС ліквідували осередки спалаху. У Дубовому у 5 МКД пошкоджено скління та фасади. Крім того, посічені ще чотири авто. У селищі Майський вибиті вікна та посічено паркан одного будинку, також пошкодження отримали два автомобілі», – заявив В’ячеслав Гладков.

В атаці на Бєлгородську область російський губернатор як завжди звинуватив ЗСУ. Українські військові наразі не коментували вибухи у російському регіоні.

Зазначимо, що росіяни майже кожен день обстрілюють Харківщину з території Бєлгородської області. Зокрема, у неділю, 1 вересня, росіяни завдали близько десяти ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харкові. Внаслідок атаки поранення отримали понад 40 людей, з них – п’ятеро дітей, двоє медиків та двоє рятувальників.