Найстаршій учасниці команди ‒ 75 років

У прокат вийшов документальний фільм Марії Пономарьової Nice Ladies про харківську команду з чирлідингу. Ще у 2020 році режисерка почала працювати над історією про жінок 50+, що всупереч віку та стереотипам щодня тренуються, готують програми та виступають на змаганнях. Харківська команда Nice Ladies була, зокрема, учасницею шоу «Україна має талант», а її найстаршій учасниці ‒ 75 років.

Тож перша частина фільму розповідає саме таку історію: чому ці жінки прийшли до команди, що вона їм дає, які мотивації має кожна з них та як до їх успіхів ставляться рідні. Проте у лютому 2022 року починається зовсім інша історія.

Кадр з фільму

Вона уже про те, як ламає життя війна, як ламається таке міцне нібито сестринство під тиском обставин, яка прірва поступово відкривається між тими, хто поїхав та тими, хто лишився у Харкові.

«Змінилися всі акценти та конфлікти, оскільки я ніколи б не могла уявити, що єдності команди взагалі може або не стати, або вона зміниться, або що ця єдність проходитиме випробування», ‒ розповіла режисерка під час прем’єри картини на фестивалі «Миколайчук Open».

Це дуже болючі теми, на які суспільству ще доведеться говорити не раз і Nice Ladies – саме спроба такої відвертої розмови. Хоча це лише одна з тем, на які говорить фільм.

Режисерка знімає своє кіно, спостерігаючи за героями, розповідаючи про кожну з них. Проте після початку повномасштабного вторгнення вона зосереджує увагу на Світлані, яка в березні 2022-го разом з родиною виїздить до Нідерландів (саме там живе Марія, яка закінчила магістерську програму Нідерландської кіноакадемії в Амстердамі).

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Команда продовжує тренуватись, їде на змагання до Риги. Їде туди і Світлана, щоб виступити разом з подругами, проте їй не дають: хореографія перебудована під менший склад, але, виглядає, конфлікт насамперед полягає саме у виборі залишитись чи виїхати з України.

Кадр з фільму

«Завдання фільму, зокрема, підкреслити, що навіть ситуація безпеки не значить ситуацію комфорту чи ситуацію відсутності травми. Trauma of displacement (травма переміщення) теж завдає великого болю людям, особливо старшого покоління», ‒ додає режисерка.

Проте життя триває, команда тренується, дружба залишається, а Nice Ladies стають ще одним символом незламності. І вона присвячує фільм «жінкам, що чинять опір», без винятків.