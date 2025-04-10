Росія випустила вночі по Україні 145 дронів камікадзе
Більшість із них не досягла своїх цілей
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У ніч на четвер, 10 квітня, російські окупанти завдали чергової масованої атаки на Україну, застосувавши понад 140 ударних дронів. Під удар потрапили шість областей, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
За даними військових, з 19:00 9 квітня окупанти атакували Україну 145 безпілотниками типу Shahed, а також дронами-імітаторами. Пуски дронів відбувалися з території російських Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.
До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи. В результаті роботи ППО більшість дронів вдалося збити.
«Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 49 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.
Результат роботи ППО у ніч на 10 квітня
Попри зусилля військових, внаслідок нічного обстрілу зафіксували падіння дронів у шістьох областях України:
- Донеччині,
- Харківщині,
- Київщині,
- Хмельниччині,
- Полтавщині,
- Миколаївщині.
Зокрема, у Миколаєві уламки дронів пошкодили житловий район, спричинивши пожежу. В місті постраждали щонайменше десятеро людей. Також руйнування зафіксували у Києві – там обстріл пошкодив приватні будинки та авто, постраждали дві жінки та загорілося складське приміщення.