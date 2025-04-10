Наслідки атаки на Київ 10 квітня

У ніч на четвер, 10 квітня, російські окупанти завдали чергової масованої атаки на Україну, застосувавши понад 140 ударних дронів. Під удар потрапили шість областей, повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

За даними військових, з 19:00 9 квітня окупанти атакували Україну 145 безпілотниками типу Shahed, а також дронами-імітаторами. Пуски дронів відбувалися з території російських Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда у тимчасово окупованому Криму.

До відбиття повітряного нападу залучали авіацію, зенітні ракетні війська, РЕБ та мобільні вогневі групи. В результаті роботи ППО більшість дронів вдалося збити.

«Станом на 09:00 підтверджено збиття 85 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, півдні, сході та в центрі країни. 49 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)», – повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

Результат роботи ППО у ніч на 10 квітня

Попри зусилля військових, внаслідок нічного обстрілу зафіксували падіння дронів у шістьох областях України:

Донеччині,

Харківщині,

Київщині,

Хмельниччині,

Полтавщині,

Миколаївщині.

Зокрема, у Миколаєві уламки дронів пошкодили житловий район, спричинивши пожежу. В місті постраждали щонайменше десятеро людей. Також руйнування зафіксували у Києві – там обстріл пошкодив приватні будинки та авто, постраждали дві жінки та загорілося складське приміщення.