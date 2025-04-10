Наслідки атаки на Миколаїв у ніч на 10 квітня

У ніч на четвер, 10 квітня, російські окупанти атакували Миколаїв ударними дронами. Внаслідок нічної атаки у міста постраждали десятеро людей, повідомилиу пресслужбі ДСНС.

Ворожі дрони атакували Миколаїв приблизно о 02:45 10 квітня, повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Удар припав на житловий район міста.

«Через шахедну атаку поранено 10 осіб. Станом на ранок 29-річна жінка та 59-річний чоловік перебувають у лікарні – стан середньої тяжкості, іншим допомога надана амбулаторно», – повідомив Кім.

Вибухова хвиля заблокувала в одному з будинків матір з трьома дітьми – за даними рятувальників, їх вдалося врятувати. З місця падіння БпЛА за допомогою волонтерів Червоного Хреста евакуювали маломобільну жінку,

Внаслідок атаки пошкоджені дев’ять житлових багатоповерхівок, а також три десятки гаражів, адмінбудівля й три автомобілі. У гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків зайнялася пожежа.

Нагадаємо, 6 квітня на Херсонщині після атаки БпЛА загинули двоє цивільних чоловіків. Українські правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину.