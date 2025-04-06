У неділю, 6 квітня, російські війська з безпілотників атакували Херсон та область. Унаслідок атаки загинули двоє цивільних чоловіків, повідомили керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін та обласна прокуратура.

Близько 06:30 армія РФ вдарила дроном по зупинці громадського транспорту у Дніпровському районі Херсона. Унаслідок вибуху важкі травми дістав 59-річний чоловік. Він загинув на місці.

Окрім цього, приблизно о 09:00 ворог атакував БпЛА передмістя Херсона – Антонівку. Унаслідок скидання вибухівки загинув 63-річний чоловік.

Прокурори розпочали досудові розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Додамо, упродовж минулої доби росіяни завдали авіаударів та артобстрілів по 29 населених пунктах Херсонської області. Ворог бив по житлових кварталах, зокрема пошкодили багатоповерхівку та шість приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу та приватні автомобілі. Через російську агресію семеро людей дістали поранення.