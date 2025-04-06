Рятувальники на місці прильоту в Сумах 6 квітня

У ніч на 6 квітня російська армія завдала комбінованого удару по Україні, застосувавши ракети різного типу та ударні безпілотники. Про це повідомили Повітряні сили.

За попередньою інформацією, цієї ночі окупанти випустили 132 засоби повітряного нападу, а саме:

9 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС із Саратовської області РФ;

8 крилатих ракет «Калібр» з акваторії Чорного моря;

6 балістичних ракет «Іскандер-М» з території Брянської області РФ;

109 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори з російських Брянська, Міллєрова, Приморсько-Ахтарська, Курська та мису Чауда в окупованому Криму.

Повітряний напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 10:00 Повітряні сили збили по 6 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ та ракет «Калібр», одну балістичну ракету «Іскандер-М» та 40 дронів-камікадзе Shahed. Ще 53 ворожі безпілотники-імітатори були локаційно втрачені.

Результати роботи ППО 6 квітня

Наслідки комбінованої атаки 6 квітня

Через ворожу атаку пошкоджень зазнали Київщина, Сумщина, Харківщина, Хмельниччина, Черкащина та Миколаївщина.

Київщина – у Броварському районі зруйновані дві станції техобслуговування. Пошкоджено приміщення охорони, сім автомобілів та два навантажувачі. Також є пошкодження вікон та фасаду автозаправної станції. У Бучанському районі пошкоджено дах та стіну будинку, а у Фастівському районі – легковий автомобіль.

Київ – унаслідок ворожої атаки балістичними ракетами є пошкодження в Дарницькому, Оболонському, Солом’янському районах Києва. Відомо про загиблого та двох поранених. Деталі – тут.

Черкащина – на Золотоніщині уламки дронів пошкодили вікна житлового будинку, кілька господарських споруд та лінію електропередач.

Хмельниччина – поранень зазнала місцева жителька – уламками скла їй порізало ногу. Окрім цього, пошкоджено житловий будинок, літню кухню, два підсобних приміщення та три автомобілі.

Миколаївщина – в одному з мікрорайонів Миколаєва руйнувань зазнали житлові будинки, пошкоджено транспортні засоби. Унаслідок обстрілів троє жінок 49, 67 та 72 років, а також 56-річний чоловік отримали травми.

Сумщина – унаслідок атаки БпЛА пошкоджено територію одного з підприємств у Сумах. Зруйновано склади та адмінбудівлю, пошкоджено 18 транспортних засобів підприємства.