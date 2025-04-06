Наслідки атаки БпЛА на будинок в Миколаєві, 5 квітня 2025 рік

Увечері суботи, 5 квітня, Миколаїв атакували російські ударні безпілотники Shahed. Унаслідок цього виникли пожежі у двох житлових будинках, поранень зазнали щонайменше четверо людей. Про це повідомили керівник Миколаївської ОВА Віталій Кім та мер Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Повітряну тривогу у Миколаєві оголосили приблизно о 21:50. Близько 22:00 окупанти атакували місто ударними безпілотниками Shahed.

Через падіння уламків збитих дронів та вибухову хвилю виникли пожежі у двох приватних будинках Миколаєва – в одному з будинків виникла пожежа площею 30 м2, в іншому – займання газової труби. Пожежі оперативно загасили рятувальники. Також пошкоджено 13 приватних будинків та автомобіль.

Станом на ранок відомо про чотирьох поранених внаслідок дронової атаки РФ. Це жінки віком 49, 67 й 72 роки та 57-річний чоловік. Медики оцінили їхній стан як стабільний. Постраждалі проходитимуть лікування в медзакладах.

Нагадаємо, уранці 6 квітня російська армія атакувала Київ балістичними ракетами. У трьох районах міста сталися пожежі та руйнування. Наразі відомо про трьох поранених людей.