Пожежа у Києві після ракетної атаки вранці 6 квітня

Під ранок 6 квітня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами, є пошкодження інфраструктури та жертви. Про це повідомили мер Києва Віталій Кличко та Київська МВА.

Як йдеться, повітряну тривогу у місті протягом ночі оголошували двічі – близько 02:00 та 05:00. Приблизно о 05:10 Віталій Кличко попередив містян про роботу протиповітряної оборони.

Через ракетну атаку на Київ сталися пожежі в нежитловій забудові в Оболонському, Дарницькому, Соломʼянському районах.

У Дарницькому районі загинула одна людина, ще двоє поранених перебувають у лікарні. Також там пошкоджено вісім автомобілів.

В Оболонському районі внаслідок російської атаки сталася пожежа в офісному центрі.

«В Оболонському районі, де внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в офісному центрі, відбулося часткове руйнування будівлі», – згодом повідомив Віталій Кличко.

Рятувальники на місці ворожих прильотів у Києві 6 квітня (Фото ДСНС)

У ДСНС розповіли про наслідки ракетної атаки у Дарницькому, Оболонському та Соломʼянському районах Києва.

У Дарницькому районі за однією адресою пожежа виникла у нежитловій будівлі. За іншою адресою сталось руйнування будівлі та загоряння трьох поруч припаркованих автомобілів. Пожежі загасили.

В Оболонському районі за однією адресою пожежа виникла у меблевому цеху з розповсюдженням полумʼя на ще одну складську будівлю. За іншою – сталось часткове руйнування 3,4,5 поверхів 5-поверхового бізнес-центру.

У Соломʼянському районі сталися пожежі на відкритій території окремими осередками та загорівся фасад складу. Пожежу ліквідовано.

Оновлено. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що правоохоронці встановлюють особу загиблого внаслідок атаки чоловіка. Зазначається, що чоловік перебував на вулиці, поруч з епіцентром вибуху.