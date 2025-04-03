Поліція повідомила про двох загиблих внаслідок вибуху

У четвер, 3 квітня, на території ринку в Києві пролунав вибух. Внаслідок інциденту загинули дві людини, повідомили у пресслужбах КМДА та поліції.

За даними правоохоронців, вибух пролунав у Деснянському районі Києва. На місце подій скерували вибухотехніків, слідчих та медиків.

У пресслужбі КМДА уточнили, що вибух стався на ринку «Юність». За даними міськради, внаслідок інциденту загинула людина, ще одна зазнала поранень. Водночас у поліції повідомили про двох загиблих.

«За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон», – повідомили у пресслужбі КМДА.

На фото, які поширила поліція Києва, видно місце вибуху – приміщення в одній з будівель на території ринку, яке постраждало від детонації. В будівлі вибиті шибки та пошкоджений фасад.

Доповнено. У пресслужбі КМДА повідомили, що постраждалий від вибуху чоловік помер у лікарні. Він став другою жертвою вибуху.

Доповнено 16:30. У поліції повідомили, що вибух в одному з магазинів на ринку стався внаслідок підриву гранати. За даними правоохоронців, у приміщенні виявили залишки боєприпасу.

«Загиблими виявились двоє чоловіків, місцеві мешканці, віком 59 та 60 років», – повідомили у пресслужбі поліції Києва.

Зазначимо, вибух також пролунав у Дніпровському районі Києва – за даними міськради, чоловік підняв невстановлений предмет, обмотаний дротом, а той здетонував.

«Попередньо відомо, що постраждалий знайшов шматок мідного дроту, на кінці якого був прив'язаний предмет, схожий на капсуль від гільзи, який він почав підігрівати запальничкою. Внаслідок вибуху уламками посікло живіт», – повідомили у пресслужбі КМДА.

Пораненого чоловіка госпіталізували. Загрози для його життя немає.