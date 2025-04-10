Клірику загрожує довічне ув'язнення

На Донеччині СБУ затримала російського шпигуна, який виявився кліриком УПЦ МП. Він коригував удари по Волноваському району в обмін на обіцянки окупантів «евакуювати» його родину та надати її членам російське громадянство, повідомили у четвер, 10 квітня, у пресслужбі СБУ.

За даними правоохоронців, 58-річного протоієрея Покровського вікаріатства УПЦ МП росіяни завербували через його доньку, яка живе в Росії. У пресслужбі СБУ повідомили, що дочка клірика раніше писала листа Владіміру Путіну на отримання громадянства Росії для її матері та сестри з України.

Російський куратор вийшов на зв’язок із кліриком УПЦ МП та пообіцяв йому «евакуювати» його родину до Росії з оформленням громадянства, а також з матеріальною допомогою.

«Погодившись на пропозицію, зрадник почав збирати інформацію про розташування запасних командних пунктів, укріпрайонів та логістичних центрів українських військ у Волноваському районі. За координатами клірика окупанти планували застосувати проти Сил оборони цілий арсенал бойових засобів ураження: керовані авіабомби, ракетне озброєння та ствольну артилерію», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Правоохоронці завчасно затримали протоієрея та не дали йому передати розвідувальну інформацію. Під час обшуку в клірика виявили телефон із доказами співпраці з росіянами. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ (держзрада у воєнний час).

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі клірик перебуває під вартою.