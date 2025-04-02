Протоієрей став відомим після того, як з хором переспівав пісню про Степана Бандеру

Мукачівський міськрайонний суд визнав священнослужителя Мукачівської єпархії УПЦ МП Василя Юріна (протоієрея Василія Юрину – ред.) винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті. За публікації у Facebook з образами керівництва та вірників ПЦУ священнику призначили 3400 грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 19 березня, упродовж 2023-2024 років Василь Юрін поширив на своїй сторінці у Facebook близько десяти публікацій, в яких ображав очільника ПЦУ Епіфанія, порівнював представників Православної церкви України з варварами, хрестоносцями, фашистами та російськими військовослужбовцями та переконував у шкідливому впливі на суспільство прихильників ПЦУ.

Під час судового засідання священнослужитель УПЦ МП визнав свою вину, розкаявся у вчиненому та уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Як наслідок, суддя Оксана Маргитич, визнала Василя Юріна винним у розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті та призначила йому 3400 грн штрафу. Також засуджений має сплатити 22,7 тис. грн за проведення експертиз.

Додамо, що на сайті Мукачівської єпархії УПЦ МП вказано, що протоієрей Василій Юрина очолює видавничий відділ. У 2023 році священнослужитель став відомим в Україні після того, як разом з хором з приспівом «Батько наш – Онуфрій, УПЦ – нам Мати» переспівав пісню про Степана Бандеру.