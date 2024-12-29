Через пожежу обвалилась частина багатоквартирного історичного будинку

У центрі Цешина, що на півдні Польщі, внаслідок вибуху газу обвалилася частина історичної кам’яниці. Під завалами можуть перебувати люди, повідомила RMF24 в неділю, 29 грудня.

Зазначається, що 29 грудня після четвертої години ранку мешканців будинків на вулиці Глибокій в Цешині розбудив гучний удар, після чого виникла пожежа. Унаслідок пожежі обвалилась частина багатоквартирного історичного будинку. З будинку евакуювали одну людину, ще 17 – евакуювали з сусідніх будинків, на які перекинувся вогонь. На місці події працювали понад 100 пожежників, зокрема фахівці з пошуковими собаками.

За даними влади Цешина, у будинку, де трапилась пожежа, прописані 11 громадян. Наразі відомо про трьох постраждалих, ще двоє мешканців вважаються зниклими безвісти.

Вулиця Глибока сягає близько 400 м завдовжки. Вона пролягає від головної площі Цешина до прикордонного мосту з Чехією. Наразі ділянка, де сталась пожежа, відрізана від енерго- та газопостачання.