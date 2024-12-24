Під завалами ще можуть бути робітники заводу

Попередньо, 12 людей загинули та троє отримали поранення внаслідок вибуху на заводі з виробництва вибухівки в селі Каваклі в Балікесирі. Про це у вівторок, 24 грудня, повідомило турецьке видання CNN turk.

У вівторок, 24 грудня, на заводі з виробництва вибухівки в турецькому селі Каваклі стався вибух. За попередніми даними, внаслідок інциденту на фабриці загинуло 12 осіб та ще 3 людини отримали поранення.

Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada meydana gelen patlamada 12 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.#patlama #haber #sondakika pic.twitter.com/b6jN1ba23Q — Yüzdeyüzhaber (@haber_yuzdeyuz) December 24, 2024

На заводі триває рятувальна операція, шукають людей, які могли опинитися під завалами. За словами губернатора провінції Баликесір Ісмаїла Устаоглу, ризику нового вибуху немає.

«На заводі з виробництва вибухівки ZSR стався вибух. Після того, як стався вибух у відділенні виробництва капсул на заводі, будівля зруйнована. Усі наші команди зараз тут», – зазначив він.

Нагадаємо, 9 грудня внаслідок вибуху на території газової та енергетичної компанії поблизу італійської Флоренції загинули двоє людей.