На місце прибули екологи, щоб оцінити можливу шкоду навколишньому середовищу

Внаслідок вибуху на території газової та енергетичної компанії поблизу італійської Флоренції загинули двоє людей. Про це у понеділок, 9 грудня, повідомило агентство Reuters із посиланням на місцеву владу.

Відомо, що вибух стався у понеділок, 9 грудня, на енергетичному обєкті, який належить італійській енергетичній групі Eni. Інцидент стався в Каленцано, що розташоване на північ від Флоренції.

#Calenzano L'#esplosione di una #raffineria sarebbe avvenuta nell'area del sito ENI. Sul posto sono già operativi Vigili del Fuoco e Polizia; allertate tutte le strutture per i soccorsi. Il boato è stato avvertito anche in centri distanti.pic.twitter.com/9pMwNQUkuH — Rai Radio1 (@Radio1Rai) December 9, 2024

Внаслідок вибуху Двоє людей загинули, дев'ятеро отримали поранення і ще четверо вважаються зниклими безвісти.

Всі лікарні та служби екстреної допомоги в цьому районі перевели у повну готовність. Пожежу уже загасили, на місце прибули екологи, щоб оцінити можливу шкоду навколишньому середовищу.

Deposito #ENI di #Calenzano. 15 min. fa botto assurdo. speriamo non ci siano vittime.? pic.twitter.com/YXZlkQhn1n — Lorenzo Arcidiaco (@LArcidiaco) December 9, 2024

Водночас мешканців регіону закликали триматися подалі від місця займання та залишатися у приміщеннях. Як пише італійська газета La Repubblica, людям роздали маски через їдкий запах. Тим часом місцевий мер Джузеппе Каровані повідомив, що вибух створив значну ударну хвилю, яка вибила вікна у багатьох будинках.

Нагадаємо, 7 грудня стався вибух у багатоквартирному будинку у нідерландській Гаазі. Він зруйнував п’ять квартир у триповерховому багатоквартирному будинку, ще кілька квартир пошкоджені – в них вибиті шибки та пошкоджений фасад будівлі. Станом на 18:00 7 грудня було відомо про чотирьох загиблих.

27 листопада на південному сході Іспанії стався вибух на місцевому хімічному заводі. Внаслідок вибуху загинули три людини, ще семеро зазнали поранень