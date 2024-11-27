Вибух пошкодив дах та стіни заводу

У середу, 27 листопада, на південному сході Іспанії стався вибух на місцевому хімічному заводі. Внаслідок вибуху загинули три людини, ще семеро зазнали поранень, повідомило видання Olive Press.

Вибух на фабриці з виробництва полістиролу в провінції Аліканте прогримів вдень 27 листопада. Частина даху заводу обвалилася, пошкодивши прилеглий склад.

За попередніми даними, на території заводу вибухнув котел. На відео, які поширили у соцмережах, видно, що з території заводу підіймається чорний дим. Крім того, видно уламки, які лежать на вулицях.

Рятувальники дістали з-під завалів кількох людей. Семеро отримали поранення, троє з них перебувають у важкому стані. Ще три людини загинули.

Нагадаємо, наприкінці жовтня у Туреччині стався теракт поблизу офісу оборонної компанії TUSAS, яка виробляє військові літаки та космічне обладнання. Внаслідок потужного вибуху загинули п’ять людей, ще 22 зазнали поранень.