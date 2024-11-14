Внаслідок вибуху загинув чоловік, його підозрюють у самогубстві

Увечері середи, 13 листопада, поблизу будівлі Верховного суду у Бразиліа прогриміли вибухи. Поліція виявила тіло чоловіка та припускає, що він може бути причетним до інциденту, повідомило Reuters.

Два вибухи пролунали на площі Трьох Влад у Бразиліа, де розташовані урядові установи – президентський палац, Конгрес та Верховний суд. Перший із вибухів стався на парковці біля Конгресу, а другий – безпосередньо на вході до Верховного суду.

Перед судом правоохоронці виявили тіло чоловіка. За попередньою інформацією, він скоїв самогубство за допомогою вибухівки після того, як намагався потрапити до будівлі Верховного суду. Зазначається, що загиблий володів автомобілем, з якого і пролунав перший вибух.

Суддів Верховного суду евакуювали. Крім того, з президентського палацу незадовго до інциденту виїхав чинний президент Бразилії Лула де Сілва.

Наразі слідство розглядає інцидент як злочин «вовка-одинака». Втім, розслідування може кваліфікувати вибухи як терористичний акт.

«Федеральна поліція Бразилії розпочала розслідування інциденту, хоча мотиви наразі не розкриваються. У зв’язку з напруженістю навколо Верховного суду в останні роки, спричиненою погрозами з боку ультраправих груп і прихильників екс-президента Жаїра Болсонару, ймовірною мішенню інциденту міг стати саме суд», – повідомили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, у січні 2023 року на площі Трьох Влад відбулисязаворушення з боку прихильників Болсонару – тоді протестувальники займалися вандалізмом та грабували будівлі на знак протесту проти його поразки на президентських виборах.