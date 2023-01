Прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару 8 січня увірвалися у будівлі президентського палацу, Сенату та Верховного Суду. Це сталося приблизно через тиждень після інавгурації президента та представника Робітничої партії Луїса Інасіо Лули да Сілви, пишуть іноземні ЗМІ.

Як повідомляє CNN, Болсонару відкрито не визнавав свою поразку на виборах і поїхав з країни до США ще до інавгурації Лули. Тоді прихильники Болсонару й отаборитися у столиці країни – Бразиліа.

All eyes need to be on Brazil right now. Democracy is completely under attack. Bolsonaro supporters are invading Congress, the presidential

palace, and realms of power in Brazil.

Unbelievable scenes.



pic.twitter.com/q0ywe88ubm