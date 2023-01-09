Через кілька годин після прориву поліція звільнила від протестувальників усі захоплені будівлі

Прихильники колишнього президента Бразилії Жаїра Болсонару 8 січня увірвалися у будівлі президентського палацу, Сенату та Верховного Суду. Це сталося приблизно через тиждень після інавгурації президента та представника Робітничої партії Луїса Інасіо Лули да Сілви, пишуть іноземні ЗМІ.

Як повідомляє CNN, Болсонару відкрито не визнавав свою поразку на виборах і поїхав з країни до США ще до інавгурації Лули. Тоді прихильники Болсонару й отаборитися у столиці країни – Бразиліа.

All eyes need to be on Brazil right now. Democracy is completely under attack. Bolsonaro supporters are invading Congress, the presidential

palace, and realms of power in Brazil.

Unbelievable scenes.



pic.twitter.com/q0ywe88ubm — Dr. Jennifer Cassidy (@OxfordDiplomat) January 8, 2023

Згодом прихильники колишнього президента спробували увійти в Конгрес, піднявшись на його дах і розбивши шибки у його вікнах. Вони пройшли крізь поліцейські барикади та увірвалися до будівлі на знак протесту проти інавгурації президента Луїса Інасіо Лули да Сілви минулого тижня, повідомляє Associated Press.

Район навколо будівлі парламенту оточений владою, поліцейські застосували сльозогінний газ, щоб відтіснити демонстрантів. На деяких відеозаписах, розміщених у соціальних мережах, помітні поранені протестувальники.

Bolsonaro supporters attacking federal buildings in Brasilia. National Congress and the Planalto Palace, the seat of executive power, both broken into. Images of shattered windows and ransacked workspaces, all painfully reminiscent of Jan. 6. pic.twitter.com/esvFYE0HcC — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 8, 2023

Інші демонстранти намагалися взяти штурмом президентський палац та Верховний суд, пише BBC. Протестувальники захопили палац Планалто, який виконує роль резиденції президента Бразилії.

Через кілька годин після прориву три будівлі – Конгрес країни, президентський палац і Верховний суд – поліція звільнила від протестувальників і заарештувала понад 400 осіб, пише CNN.

усі три будівлі, які захопили демонстранти, перебувають близько одна від одної (карта ВВС)

Президент Бразилії розпорядився задіяти федеральні сили проти прихильників експрезидента. Розпорядження про використання федеральних сил діятиме до 31 січня. Повідомляється, що Лула да Сілва наразі перебуває за межами столиці країни в «безпечному місці».

Сам колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару заявив, що учасники акцій на його підтримку, які взяли штурмом урядові будівлі у столиці країни, порушили закон. У США також засудили масові заворушення, що відбуваються в Бразилії.

У жовтні 2022 року 77-річний да Сільва переміг у другому турі на виборах глави держави правого Болсонару, набравши 50,9 відсотка голосів. До моменту обробки двох третин протоколів Болсонару лідирував, проте його противник швидко скоротив відставання за рахунок голосів, поданих за нього в бідних регіонах та малих містах, які традиційно голосують за лівих кандидатів.

Болсонару не визнав своєї поразки. У п’ятницю політик поїхав із Бразилії до Флориди, США. Його прибічники протягом останніх двох місяців протестували, заявляючи, що результати виборів були підтасовані.

Луїс Інасіо Лула да Сільва був президентом Бразилії протягом двох термінів, із 2003 по 2010 рік. У 2016 році він був заарештований у рамках розслідування справи про корупцію.

У травні він в інтерв'ю журналу Time заявив, що у війні Росії проти України «не тільки Путін винен, винні також США та ЄС».

«Що було причиною вторгнення в Україну? НАТО? Тоді США і Європа повинні були сказати: «Україна не піде в НАТО». Це вирішило б проблему», – сказав Луїс Інасіо Лула.

Також екс-президент додав, що Володимир Зеленський «відповідальний за війну, як і Путін, бо на війні не один винен». Лула назвав поведінку Зеленського «трохи дивною», бо той «ніби веде політичну кампанію», звертаючись інших країн щодо підтримки України, зазначає «Громадське».