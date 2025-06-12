У будівлі на вул. Саксаганського, 13 працює Восьмий апеляційний адмінсуд

Депутати Львівської міської ради на пленарному засіданні у четвер, 12 червня, передали дві будівлі Восьмого апеляційного адміністративного суду з комунальної в державну власність.

Йдеться про комплекс будівель на вул. Стецька та вул. Саксаганського, 13, де розташований Восьмий апеляційний адмінсуд. Львівські депутати ще у 2021 році надали згоду на безкоштовну передачу комунальних будівель у держвласність. 11 серпня 2023 року Кабінет Міністрів своїм розпорядженням погодився з пропозицією Державної судової адміністрації та Львівської міської ради щодо передачі цих будівель у державну власність та віднесення їх до галузі управління судової адміністрації.

З того часу відповідне питання кілька разів виносили на розгляд міських депутатів, утім його переносили або знімали з порядку деного. Під час сесії 12 червня депутати ЛМР все ж підтримали безкоштовну передачу двох будівель у центрі Львова з комунальної в державну власність. Ухвала передбачає передачу державі не лише будівель на вул. Стецька і Саксаганського, а й земельної ділянки площею 0,23 га.

Будівля №13 на вулиці Саксаганського збудована у 1921 році. Початково тут була Цісарсько-королівська фінансова прокуратура та Військова армійська інспекція. У радянські часи – штаб з'єднання військово-повітряних сил. До 2007 року у будівлі базувався штаб Повітряного командування «Захід» Збройних Сил України, а з 2008 року і до ліквідації у будівлі був Львівський апеляційний адміністративний суд.

У 2007 році Львівська міська рада передала це приміщення у користування Львівському апеляційному адміністративному суду на умовах договору позички терміном на тридцять років, який запрацював у 2008 році, із 2018 року – новостворений Восьмий апеляційний адміністративний суд. Будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення. Загальна площа приміщення становить 6597,7 м2, із яких під потреби суду задіяно 3834,7 м2, а решта перебуває у стані ремонту та реконструкції.

Будівля по вулиці Ярослава Стецька, 13 зведена у 1927-1929 роках за проектом архітектора Євгена Кароля Червінського в стилі ар-деко. Будинок також є пам’яткою архітектури місцевого значення.