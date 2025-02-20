У триповерховій будівлі на пл. Маланюка працює прокуратура Галицького району

Депутати Львівської міської ради передали з комунальної у державну власність будівлю на пл. Маланюка, 3, де розташована прокуратура Галицького району. Відповідну ухвалу підтримали на сесії 20 лютого.

Йдеться про триповерхову будівлю на пл. Маланюка, 3, яку з 1991 року орендувала прокуратура Галицького району Львова. Зараз майно площею 1051 м2 перебуває в комунальній власності, своїм рішенням 20 лютого міська рада безплатно передала будівлю в державну власність, аби прокуратура могла її відремонтувати.

Додамо, що у міжвоєнний період у цій будівлі був міський відділ здоров’я та лазня. Упродовж 1940-1951 року в будинку працювала одна з чотирьох дільниць народного суду Сталінського району міста Львова, а опісля – Ленінський районний суд. У 1950-х роках тут також діяли плодоовочевий комбінат та міський відділ здоров’я.

У 1991 році суд перейменували на Галицький, а у його будівлі почала працювати прокуратура Галицького району Львова.