Обидві будівлі на вул. Саксаганського, 13 та Стецька, 13 є памʼятками архітектури місцевого значення

Кабінет міністрів ініціював передачу двох будівель Восьмого апеляційного адміністративного суду у центрі Львова з комунальної в державну власність. Утім депутати Львівської міськради розгляд цього питання на минулій сесії перенесли.

Йдеться про комплекс будівель на вул. Стецька та вул. Саксаганського, 13, де розташований Восьмий апеляційний адмінсуд. 11 серпня Кабінет Міністрів своїм розпорядженням погодився з пропозицією Державної судової адміністрації та Львівської міської ради щодо передачі цих будівель у державну власність та віднесення їх до галузі управління судової адміністрації.

Прикметно, що львівські депутати ще у 2021 році надали згоду на безкоштовну передачу комунальних будівель у держвласність. Однак під час розгляду ухвали про безпосередню передачу на сесії 23 серпня це питання перенесли. Вона передбачала передачу державі не лише будівель на вул. Стецька і Саксаганського, а й земельної ділянки площею 0,23 га.

Будівля №13 на вулиці Саксаганського збудована у 1921 році. Початково тут була Цісарсько-королівська фінансова прокуратура та Військова армійська інспекція. У радянські часи – штаб з'єднання військово-повітряних сил. До 2007 року у будівлі базувався штаб Повітряного командування «Захід» Збройних Сил України, а з 2008 року і до ліквідації у будівлі був Львівський апеляційний адміністративний суд.

У 2007 році Львівська міська рада передала це приміщення у користування Львівському апеляційному адміністративному суду на умовах договору позички терміном на тридцять років, який запрацював у 2008 році. ІЗ2018 року – новостворений Восьмий апеляційний адміністративний суд. Будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення. Загальна площа приміщення становить 6597,7 м2, із яких під потреби суду задіяно 3834,7 м2, а решта –перебуває у стані ремонту та реконструкції.

Будівля по вулиці Ярослава Стецька, 13 зведена у 1927-1929 роках за проектом архітектора Євгена Кароля Червінського в стилі ар-деко. Будинок також є пам’яткою архітектури місцевого значення.