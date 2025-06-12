Ринок «П’ятачок» працює у центрі Івано-Франківська

Тисменицький районний суд Івано-Франківської області визнав Андрія Бурдина винним у неправдивому повідомленні про замінування міського ринку. Суд призначив йому 4 роки позбавлення волі. На відповідний вирок звернув увагу «Судовий репортер».

Інцидент трапився 21 березня 2025 року. Андрій Бурдин зателефонував на оперативну лінію «101» і заявив про загрозу вибуху через замінування ринку «П’ятачок», що на вул. Хотинській в Івано-Франківську.

Роботу ринку дестабілізували на кілька один. Інформація не підтвердилася, однак екстреним службам довелося евакуювати працівників та відвідувачів ринку.

Слідчі з’ясували, що про пвсевдозамінування повідомив мешканець області Андрій Бурдин. Він офіційно не працює і з 2004 року регулярно відбував тюремне покарання за крадіжки. У 2016 році у стані алкогольного спʼяніння він збрехав поліції про мінування залізничного вокзалу в Івано-Франківську.

Враховуючи обставини справи, суддя Максим Олійник визнав Андрія Бурдина винним у неправдивому повідомленні про замінування за ч. 2 ст. 259 ККУ та призначив 4 роки позбавлення волі. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.