Мешканець Тисменицької громади повідомив про замінування в Івано-Франківську у березні 2025 року

Правоохоронці передали в суд справу мешканця Тисменицької громади, якого звинувачують у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху на ринку в Івано-Франківську. Зважаючи, на те, що прикарпатець вже був засуджений за аналогічний злочин, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Як розповіли в Івано-Франківській обласній прокуратурі 16 травня, у березні 2025 року чоловік зателефонував на «101» та повідомив завідомо неправдиву інформацію про замінування з подальшим вибухом речового ринку в Івано-Франківську.

«Під час виїзду спецслужб інформація про замінування не підтвердилась. Правоохоронці встановили “мінера” – чоловік із Тисменицької територіальної громади, раніше засуджений до 4 років ув’язнення та відбув покарання за аналогічний злочин», – зазначили правоохоронці.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. За повторне неправдиве повідомлення про підготовку вибуху йому загрожує від чотирьох до восьми років позбавлення волі.