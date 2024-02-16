На Прикарпатті передали в суд справу місцевого мешканця, якого обвинувачують у крадіжках з супермаркетів та неправдивих повідомленнях про замінування АЗС в Івано-Франківську.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 16 лютого, у грудні 2023 року обвинувачений зателефонував на 102 та повідомив неправдиву інформацію про загрозу вибуху у «замінованих» приміщеннях декількох автозаправних станцій в Івано-Франківську.

«Крім того, чоловік з листопада 2023 року по січень 2024 року вчинив ряд крадіжок із супермаркетів обласного центру. Наразі зловмисник перебуває під вартою», – інформують у прокуратурі.

За неправдиве повідомлення про замінування об’єктів критичної інфраструктури, а також вчинення ряду крадіжок франківцю загрожує до восьми років ув’язнення.